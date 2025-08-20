ซาลาห์ปลื้มคว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมพีเอฟเอสมัย3 ลั่นยังกระหายแชมป์กับลิเวอร์พูล
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ(พีเอฟเอ) ส่วนมอร์แกน โรเจอร์ส มิดฟิลด์แอสตัน วิลล่า ได้รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
ซาลาห์ที่ยิง29 ประตู กับ 18 แอสซิสต์ พาทีมหงส์แดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ และคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่ 3 กล่าวว่า ตั้งแต่เด็กมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอล อยากจะโด่งดังเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว แต่ในวัยเด็กไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ เมื่อเริ่มโตขึ้นก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป และมองภาพที่ใหญ่ขึ้น คามสำเร็จครั้งนี้จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต ส่วนเป้าหมายสำหรับฤดูกาลใหม่ ยังคงมีความกระหายที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ ภูมิใจที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในแต่ละทีม เพราะทำงานมาอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้
ด้านโรเจอร์สกล่าวว่า ในอนาคต อยากเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นยอดแบบที่ผู้คนพูดถึงกัน ดังนั้นเพื่อไปถึงจุดนั้น ก็ต้องทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำ และก้าวเดินตามรอยพวกเขา การได้รางวัลครั้งนี้เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจ แต่ยังมีความสำเร็จอีกมากที่ต้องการคว้าให้ได้
โรเจอร์สนับเป็นนักเตะคนที่ 5 ของแอสตัน วิลล่า ที่ได้รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพีเอฟเอ ต่อจากแอนดี้ เกรย์, แกรี่ ชอว์, แอชลี่ย์ ยัง และเจมส์ มิลเนอร์
ขณะที่ฝ่ายหญิง มาริโอน่า คาลเดนเตย์ มิดฟิลดชาวสเปนของอาร์เซน่อล ที่ยิงไป 19 ประตู พาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุด วีเมนส์ ซุปเปอร์ลีก คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหญิงไปครอง ส่วนนักเตะดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมเป็นของโอลิเวีย สมิธ แข้งสาวแคนาดา วัย 21 ปี ที่ทำผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูล เมื่อฤดูกาลก่อน และล่าสุดเพิ่งย้ายไปร่วมทีมอาร์เซน่อล
ส่วนทีมยอดเยี่ยมฤดูกาล 2024-2025 ของพีเอฟเอ มีดังนี้
ผู้รักษาประตู : มัตซ์ เซลส์(ฟอเรสต์)
กองหลัง : วิลเลียม ซาลิบา(อาร์เซน่อล), กาเบรียล มากัลเญส(อาร์เซน่อล), เวอร์จิล ฟาน ไดค์(ลิเวอร์พูล), มิลอส เคอร์เคซ(บอร์นมัธ)
กองกลาง : อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์(ลิเวอร์พูล), ไรอัน กราเฟนแบร์ช(ลิเวอร์พูล), ดีแคลน ไรซ์(อาร์เซน่อล)
กองหน้า : โมฮาเหม็ด ซาลาห์(ลิเวอร์พูล), อเล็กซานเดอร์ อิซัก(นิวคาสเซิล), คริส วู้ด(ฟอเรสต์)