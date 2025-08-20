ฟาบิโอ นายทวารฟลูมิเนนเซ่ ทุบสถิติลงสนามมากที่สุดในโลก
ฟลูมิเนนเซ่ สโมสรดังลีกบราซิล แจ้งข่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ว่า ฟาบิโอ เดฟสัน โลเปส มาเชียล หรือฟาบิโอ นายทวารตัวเก๋าวัย 44 ปี ของสโมสร ทำสถิติลงสนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนัง หลังจากลงเฝ้าเสาในเกมโคปา ซูดาเมริกาน่า หรือฟุตบอลสโมสรอเมริกาใต้ถ้วยรอง ที่ฟลูมิเนนเซ่เอาชนะอเมริกา เด คาลี 2-0 เป็นการลงสนามในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการนัดที่ 1,391 ของเจ้าตัว
ปัจจุบัน “กินเนสบุ๊ก” บันทึกไว้ว่า นักฟุตบอลที่ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการมากที่สุดในโลกคือ ปีเตอร์ ชิลตัน ตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษ ซึ่งทำสถิติไว้ 1,390 นัด ขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าลงเล่นจริง 1,387 นัด ส่วนสำนักข่าว “บีบีซี” ระบุว่า ชิลตันซึ่งปัจจุบันอายุ 75 ปี ลงเล่นระดับสโมสรรวม 1,249 นัด และลงเล่นทีมชาติ 125 นัด ทำให้ยอดรวมเป็น 1,374 นัด ขณะที่อีก 13 นัด น่าจะมาจากตอนเล่นให้ทีมชาติอังกฤษยู-23
สำหรับฟาบิโอ เริ่มต้นค้าแข้งในปี 1997 โดยตระเวนค้าแข้งในประเทศบราซิลกับหลายสโมสร ทั้งอูเนียโอ บันไดรันเต้, แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่, วาสโก ดา กามา, ครูไซโร่ และฟลูมิเนนเซ่ โดยทีมที่ค้าแข้งด้วยนานที่สุดคือ ครูไซโร่ ลงสนามรวม 976 นัด ระหว่างปี 2005-2022 และเคยเล่นให้วาสโก ดา กามา 150 นัด ส่วน อูเนียโอ บันไดรันเต้ 30 นัด
ขณะที่กับฟลูมิเนนเซ่นั้น เขาเฝ้าเสาให้แล้ว 235 นัด โดยย้ายร่วมทีมเมื่อปี 2022 ร่วมคว้าแชมป์โคปา ลิเบร์ตาโดเรส ในปี 2023 โดยเอาชนะโบคา จูเนียร์ส ในรอบชิงชนะเลิศ ขณะที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เขาลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง 6 นัด มีส่วนช่วยทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
ส่วนระดับทีมชาติ ฟาบิโอเคยเล่นให้ทีมชาติเยาวชน และร่วมคว้าแชมป์โลกยู-19 ในปี 1997 แต่ไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่
นอกจากนี้ ฟาบิโอยังเป็นเจ้าของสถิติคลีนชีตมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลในช่วงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก ทำลายสถิติ 506 นัด ของจานลุยจิ บุฟฟ่อน ลงได้