ฟุตบอลต่างประเทศ

ปืนใหญ่ปาดหน้าไก่ คว้าเอเซ่เสริมแนวรุก ค่าตัว 2,578 ล้านบาท

Reuters

“ดิ แอธเลติค” สื่อความน่าเชื่อถือสูง รายงานว่า อาร์เซน่อลตกลงกับคริสตัล พาเลซ ในการซื้อตัวเอเบเรชี่ เอเซ่ แนวรุกทีมชาติอังกฤษ วัย 27 ปีได้แล้ว ที่ 68 ล้านปอนด์(2,578 ล้านบาท) ปาดหน้าท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่ได้มีการเจรจาไปก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้สเปอร์สได้มีการเจรจากับตัวนักเตะไปแล้ว และตกลงกันได้แล้ว รวมทั้งพร้อมจ่ายค่าตัวเท่าที่อาร์เซน่อลจ่ายให้พาเลซ แต่หลังจากที่อันเดรีย แบร์ต้า ผู้อำนวยการกีฬาของทีมปืนใหญ่ ได้มีการเจรจาโดยเร่งด่วนกับทางทิม ลูอิส รองประธานสโมสรพาลเซ และปิดดีลในเวลาอันรวดเร็ว

เอเซ่เคยเป็นนักเตะเยาวชนของอาร์เซน่อลมาก่อน และย้ายไปร่วมทีมพาเลซเมื่อปี 2020 ก่อนจะตกลงย้ายกลับไปถิ่นเก่าอีกครั้ง โดยเขาจะไปทดแทนไค ฮาเวิร์ตซ์ กองหน้าเยอรมันที่ได้รับบาดเจ็บและอาจจะต้องพักยาว

คาดว่าเอเซ่จะลงเล่นให้พาเลซในเกมยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก รอบเพลย์ออฟ กับเฟริกสตัด ในวันที่ 21 สิงหาคม เป็นเกมสุดท้าย ก่อนเข้ารับตรวจร่างกาย และเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของทีมปืนใหญ่