ฮอยลุนด์รับสภาพย้ายหนีผีดีกว่าโดนดอง นาโปลีหวังดึงไปแทนลูกากู
อนาคตของราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าเดนมาร์กกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังไม่มีความแน่นอน โดยก่อนหน้านี้กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนยูแจ้งให้ฮอยลุนด์สามารถย้ายทีมได้ทันที
ล่าสุด โรมาโน่รายงานเพิ่มเติมว่า ฮอยลุนด์ต้องการย้ายออกไปด้วยสัญญายืมตัว พร้อมออปชั่นซื้อขาดในอนาคต เพื่อการันตีว่าเขาจะได้อยู่กับนั้นต่อไปถ้าโชว์ฟอร์มได้ดี และกังวลว่าถ้ายังอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปจนตลาดนักเตะซื้อขายปิด จะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่อเลฮันโดร การ์นาโช่ และเจดอน ซานโช่ เจออยู่ คือ การไม่มีส่วนร่วมกับทีม และไม่มีชื่อลงสนาม
ขณะที่ “บีบีซี” รายงานว่า เอซี มิลาน ที่ต้องการตัวฮอยลุนด์ไปร่วมทีม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะมิลานไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดรวมไว้ จึงได้ไปเจรจากับเลเวอร์คูเซ่น ในการยืมตัววิคเตอร์ โบนิฟาซ กองหน้าไนจีเรียไปร่วมทีมแล้ว ทำให้โอกาสที่ฮอยลุนด์จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นซานซิโร่ใกล้จะปิดลง
อย่างไรก็ตาม นาโปลีที่ต้องการกองหน้าไปทดแทนโรเมลู ลูกากู ที่บาดเจ็บต้องพักยาว 4 เดือน ก็สนใจตัวกองหน้าเดนมาร์กวัย 22 ปี เพื่อไปช่วยแนวรุกเช่นกัน