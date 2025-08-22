กลาสเนอร์โอดพาเลซมีนักเตะในทีมน้อย เซ็งต้องขายเอเซ่ อาจเสียเกฮีอีกคน บ่นคงต้องลงไปเล่นเอง
โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ผู้จัดการทีมคริสตัล พาเลซ เปิดเผยว่า การที่เอเบเรชี่ เอเซ่ แนวรุกวัย 27 ปี ที่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซน่อล ไม่มีชื่อลงสนามในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบเพลย์ออฟ ที่พาเลซ ชนะ เฟรดริกสตัด 1-0 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เพราะเขาได้แจ้งว่า รู้สึกไม่ดีนักที่จะลงสนาม ซึ่งขอยืนยันว่าเอเซ่จะไม่ได้เล่นให้พาเลซอีกต่อไปแล้ว ต้องขอโทษด้วยที่ไม่บอกความจริงให้ทุกคนรู้ก่อนหน้านี้ และคงไม่ต้องพูดอะไรถึงเขาอีกแล้ว มันจบไปแล้ว
กลาสเนอร์กล่าวอีกว่า ตอนนี้เหลือเวลา 10 วันเท่านั้น ตลาดนักเตะก็จะปิดแล้ว ดังนั้นเราต้องเดินหน้าเสริมทีมให้ดีกว่าที่ผ่านมา การที่ออกมาพูดแบบนี้ไม่ใช่การตำหนิ แต่เป็นการบอกความจริง ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ทำงานกันอย่างหนัก ถึงแม้จะรู้ดีว่าเราสามารถเชื่อมั่นในกลุ่มนักเตะที่มีอยู่ได้ แต่ก็ไม่ใช่การเริ่มต้นฤดูกาลที่ควรจะเป็น แม้ว่าเราจะยังไม่แพ้ใครเลย แต่เราก็ยังทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น เราจำเป็นต้องเสริมทีม ไม่ใช่แค่จำนวน แต่ต้องเป็นนักเตะที่ใช่ด้วย
กุนซือพาเลซกล่าวถึงมาร์ค เกฮี กองหลังที่มีข่าวว่าจะย้ายออกอีกคนว่า ได้ทราบมาว่าถ้าเกฮีย้ายออกในเร็วๆ นี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะในการลงเตะคอนเฟอเรนซ์ลีก รอบเพลย์ออฟ เลกสองได้ ในความเห็นส่วนตัวนั้น เกฮีจำเป็นต้องอยู่กับทีมต่อไป เพราะถ้าเขาย้ายออกไป เราจะไม่มีเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเหลืออยู่แล้ว อย่างเกมที่เพิ่งจบไป ให้เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา ลงเล่นเซ็นเตอร์ฮาล์ฟ แต่ถ้าเกฮีย้ายออกไป ตัวเองก็คงต้องลงสนามแล้ว เพราะเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อน