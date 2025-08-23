ดีเดย์จับสลากบอลโลก 2026 ที่วอชิงตัน 5 ธ.ค. ทรัมป์เป็นประธาน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า พิธีจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” ซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้านั้น จะจัดขึ้นที่เคนเนดี้ เซ็นเตอร์ กรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันที่ 5 ธันวาคม โดยที่ทรัมป์จะทำหน้าที่ประธานในพิธี
ทรัมป์ได้ร่วมประกาศข่าวดังกล่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาว พร้อมกับจานนี่ อินฟานติโน่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) โดยทรัมป์กล่าวว่า นี่น่าจะเป็นอีเวนต์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่อินฟานติโน่กล่าวว่า พิธีจับสลากจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยมีผู้รับชมกว่า 1 พันล้านคน ครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วม 48 ทีม รวม 104 แมตช์ เปรียบได้กับเป็นการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ล 104 นัด
นอกจากนี้ อินฟานติโน่ยังให้ทรัมป์ได้ถือถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างการแถลงข่าว ซึ่งทรัมป์ถามติดตลกว่า ขอเก็บถ้วยไว้ได้หรือไม่?
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 มีทีมเข้าร่วม 48 ทีม จะแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม ทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 8 ทีม ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบน็อกเอาต์ต่อไป