เป๊ปไม่กังวลแมนซิตี้แพ้ ชี้ฤดูกาลนี้อีกยาวไกล พัฒนาไปทีละขั้น
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านแพ้ให้กับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ว่า ถึงแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่รู้สึกได้ว่าผลงานในสนามดูดีกว่าสอร์ที่ออกมาเล็กน้อย เราเริ่มต้นกันได้ดี เสียประตูที่เกิดขึ้นได้ แต่เราก็พลาดบางอย่างในจังหวะที่มีบอล อย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้ยังเหลืออีกยาวไกล เราต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ในวันนี้
เป๊ปกล่าวอีกว่า แมตช์นี้เป็นแค่เกมที่ 2 ของซีซั่นเท่านั้น อย่างแมตช์แรกที่ชนะวูล์ฟแฮมป์ตันมาได้ ทุกคนต่างบอกว่าเราทำได้ดี แต่มันก็เป็นแค่แมตช์แรก ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นหลังจากนี้ รู้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังทำกัน สิ่งที่นักเตะกำลังทำ เรื่องดีๆ ที่เรามี เราต้องยกระดับขึ้นมาได้ ต้องทำกันไปทีละขั้นจนกระทั่งมันลงตัว เพราะมีนักเตะและทีมงานเข้ามาหลายคน