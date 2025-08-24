แฟรงก์ยกแข้งไก่จิตใจห้าวหาญ หลังผ่านฤดูกาลที่หนักหน่วงมาแล้ว
โธมัส แฟรงก์ กุนซือท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กล่าวหลังจากที่พาทีมบุกชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ว่า แมนซิตี้เป็นทีมที่ยากที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกที่จะมาเยือน เพราะพวกเขาอยากจะกลับมาทำผลงานที่ดีเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้ง ก่อนที่เราจะยิงประตูแรกได้ คู่แข่งครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน แต่เราก็รับมือได้ เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อยิงได้ 1-0 ก็เล่นกันได้อย่างสูสี หลังจากนั้นในครึ่งหลังลูกทีมเล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
แฟรงก์กล่าวอีกว่า ทีมเรามีนักเตะที่มีทัศนคติที่ดีมากๆ มีกลุ่มนักเตะที่ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีนักมาเมื่อฤดูกาลก่อน ทำให้พวกเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ และมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นในหลายด้าน ซึ่งก็สร้างทีมมาจากจุดนี้ ส่วนการวิจารณ์ของแฟนบอลในโซเชียลมีเดียนั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับใครนัก และไม่ค่อยได้อ่านเท่าไร เพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจตัวเองได้ เนื่องจากบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องจริง ที่หลอกให้คนเข้าไปอ่านเท่านั้น ถึงแม้ตัวเองจะรักฟุตบอล แต่ในด้านอื่นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไรนัก