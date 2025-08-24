อาร์เตต้าโล่งอกโยเคเรสยิง 2 ตุง ช่วยมั่นใจขึ้น ลุ้นโอเดการ์ด-ซาก้าไม่เจ็บเยอะ
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านถล่มลีดส์ ยูไนเต็ด 5-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ว่า เกมนี้เป็นเกมพิเศษมาก เพราะลงเล่นในบ้านเปิดครั้งแรกของฤดูกาล อยากให้เริ่มต้นได้ดี เพื่อให้มีความมั่นใจที่จะเล่นเกมในบ้านอีกครั้ง ผลการแข่งขันก็ยอดเยี่ยม เราไม่เสียประตู ยิงได้ถึง 5 ประตู แสดงให้เห็นว่าเราทำประตูได้ในหลายรูปแบบ ดีใจกับวิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าคนใหม่ที่ยิง 2 ประตูในเกมนี้ ยูร์เรียน ทิมเบอร์ ก็ทำ 2 ประตู หลังจากเจ็บไปนาน
อาร์เตต้ากล่าวถึงการซื้อตัวเอเบเรชี่ เอเซ่ ปีกจากคริสตัล พาเลซ ซึ่งเป็นนักเตะเยาวชนของทีมปืนใหญ่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งว่า เราได้นักเตะที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีม ที่สำคัญเขามีความรู้สึกที่ดีมากๆ กับอาร์เซน่อล เอเซ่และครอบครัวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเรื่องนี้ เวลาเขาคุยกับอาร์เตต้า สีหน้าจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
กุนซือทีมปืนใหญ่กล่าวอีกว่า มาร์ติน โอเดการ์ด กองกลางกัปตันทีม มีอาการเจ็บไหล่ ต้องตรวจละเอียดอีกครั้ง ว่าเจ็บขนาดไหน ส่วนบูกาโย่ ซาก้า รู้สึกเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขา หวังว่าจะไม่มีอะไรมาก แต่มันก็เป็นข่าวที่ไม่ดีนัก เพราะเราเพิ่งเสียไค ฮาเวิร์ตซ์ ไป การมีนักเตะที่ฟิตอยู่ในทีมพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นเรื่องที่ดีสำหรับฤดูกาลที่ยาวนานแบบนี้