ฟอเรสต์จ่อปลดนูโน่ อยากได้ร็อดเจอร์สคุมทัพ ปอสเตโคกลูเป็นตัวเลือกรอง
“เดอะซัน” รายงานว่า อีแวนเจลอส มารินาคิส ประธานสโมสรฟอเรสต์มีแนวโน้มสูงที่จะปลดนูโน่ เอสปริโต้ ซานโต ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม หลังจากนูโน่ให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจ้าของสโมสรไม่ดีนัก
สื่อเดียวกันยังได้รายงานถึงแคนดิเดทกุนซือคนใหม่ของทีมเจ้าป่าว่า เบรนแดน ร็อดเจอร์ส กุนซือเซลติคในลีกสกอตแลนด์ เป็นตัวเต็ง ที่จะมาคุมทีมต่อจากนูโน่ เพราะมีประสบการณ์คุมทีมในอังกฤษมามากมาย ทั้งลิเวอร์พูลและเลสเตอร์ ซิตี้ รวมทั้งเหลือสัญญากับทีมแชมป์ลีกสก๊อตเพียงปีเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีชื่อของอังเก้ ปอสเตโคกลู อดีตผู้จัดการทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันยังว่างงานอยู่