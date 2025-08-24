แมนยูลุยเจรจาค่าตัวนายทวารเลมเมนส์ หวังปิดดีลได้ที่ 20 ล้านยูโร
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงเจรจากับรอยัล อันท์เวิร์ป ทีมในลีกเบลเยียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตกลงค่าตัวของแซนน์ เลมเมนส์ นายทวารวัย 23 ปี ให้ลงตัว หลังจากที่ทีมปีศาจแดงสามารถตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวและเงื่อนไขต่างๆ กับผู้รักษาประตูเนื้อหอมได้แล้ว
อันท์เวิร์ปต้องการค่าตัวของเลมเนส์ที่ 25 ล้านยูโร(947 ล้านบาท) แต่แมนยูพร้อมจ่ายที่ 20 ล้านยูโร(757.70 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตามการเดินหน้าเสริมผู้รักษาประตูครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอองเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมปีศาจแดงแต่อย่างใด