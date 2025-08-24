เสือเหลืองขอ 2 ซื้อขาดซุกวูเอเมก้า ยืมอันเซลมิโน่ จากสิงห์บลู
ดอร์ทมุนด์คว้า 2 นักเตะเชลซีไปร่วมทีมในตลาดรอบเดียว โดยฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ทีมสิงห์บลูตกลงปล่อยคาร์นี่ย์ ชุกวูเอเมก้า กองกลางวัย 21 ปี ด้วยค่าตัว 25 ล้านยูโร(947 ล้านบาท) และมีออปชั่นส่วนแบ่งในการขายออกครั้งต่อไปที่สูงมาก ส่วนอารอน อันเซลมิโน่ กองหลังอาร์เจนไตน์ที่เพิ่งได้ตัมา ปล่อยให้ทีมเสือเหลืองยืมตัวไปใช้งาน 1 ฤดูกาล ซึ่งดอร์ทมุนด์จะจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมด
ทั้งคู่จะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาในในวันที่ 25 สิงหาคมนี้