กรีลิชแอสซิสต์ 2 เอฟเวอร์ตันประเดิมรังเหย้าใหม่หรู อัดไบรท์ตัน 2-0
เอฟเวอร์ตัน ประเดิมลงเล่นในสนามเหย้าใหม่ ฮิลล์ ดิคกินสัน สเตเดียม ทพผลงานอย่างสวยหรู เอาชนะไบรท์ตัน 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินเพิ่งเปิดใช้สนามเหย้าใหม่ในฤดูกาลนี้ และเป็นการลงเตะเกมเหย้านัดแรกของฤดูกาล มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่แจ็ค กรีลิช มิดฟิลด์ที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แอสซิสต์ให้อิลลิม็อง เอ็นเดียเย่ ซัดเข้าไป ในนาทีที่ 23 ก่อนที่กรีลิชจะแอสซิสต์ให้เจมส์ การ์เนอร์ ทำประตูขึ้นนำ 2-0 ในนาทีที่ 52 ถึงแม้ในนาทีที่ 77 ทีมเยือนมีโอกาสตีไข่แตกจากจุดโทษ แต่แดนนี่ เวลเบ๊ค ยิงไม่เข้า จบเกมเอฟเวอร์ตันประเดิมชนะในรังเหย้าใหม่ 2-0 และเก็บชัยชนะเป็นนัดแรกของซีซั่นนี้ด้วย
ผลอีกคู่ คริสตัล พาเลซ เสมอ ฟอเรสต์ 1-1