นูโน่พูดเองไม่คิดแยกทางกับฟอเรสต์ แต่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ผู้จัดการทีมฟอเรสต์ มีปัญหากับอีแวนเจลอส มารินาคิส เจ้าของสโมสร ทำให้นูโน่อาจจะแยกทางกับทีมเจ้าป่าในเร็วๆ นี้
ล่าสุด กุนซือชาวโปรตุกีสออกมาตอบเรื่องนี้กับ “สกาย สปอร์ตส” ว่า ข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เคยคิดเรื่องการเปลี่ยนงาน ซึ่งทุกคนในทีมโฟกัสกับการแข่งขันให้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด หลังจากนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันแน่นอน
แหล่งข่าวบอกกับ “บีบีซี” ว่า เก้าอี้ผู้จัดการทีมของนูโน่ไม่ปลอดภัยนัก ถึงแม้จะพาทีมไปเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกได้ และพาทีมเก็บ 4 แต้ม ใน 2 นัดแรกของพรีเมียร์ลีกก็ตาม ซึ่งก็ต้องจับตามองสถานการณ์กันต่อไป