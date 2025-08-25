แมนยูยังชนะไม่เป็น บุกเจ๊าฟูแล่ม 1-1 ร่วงที่ 16
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำได้แค่บุกเสมอ ฟูแล่ม 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามคราเวน ค็อทเทจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
เกมนัดเปิดฤดูกาล ทั้งสองทีมไม่ชนะ ฟูแล่มเสมอไบรท์ตัน 1-1 ส่วนแมนยูแพ้คาบ้านให้อาร์เซน่อล 0-1
เกมนี้ รูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดง ยังให้เบนยามิน เชชโก้ กองหน้าตัวใหม่นั่งเป็นตัวสำรอง และใช้มาเตอุส คุนญ่า เป็นหน้าเป้า โดยมีไบรอัน เอ็มโบโม่ และเมสัน เมาท์ เป็นตัวรุกในแดนบน ส่วนผู้รักษาประตูให้อัลทาย บายินดีร์ เฝ้าเสา อองเดร โอนาน่า เป็นสำรอง
ขณะที่เจ้าบ้าน โรดริโก้ มูนิซ ยืนหน้าเป้าตัวเดียว ให้ไรอัน เซสเซยอง, อเล็กซ์ อิโวบี้ เป็นปีกป่วนแนวรับทีมเยือน
ครึ่งแรก เกมสูสี แต่นาทีที่ 37 แมนยุได้จุดโทษ คาลวิน บาสซี่ย์ กองหลังฟูแล่ม ไปทำฟาวล์เมาท์ในเขตโทษ แต่บรูโน่ยิงจุดโทษข้ามคานออกไป ช่วงท้ายครึ่งแรก ฟูแล่มเดินหน้าบุกมากกว่า แต่ไม่มีประตู จบ 45 นาทีแรก เสมอ 0-0
ครึ่งหลัง นาทีที่ 53 อโมริมเปลี่ยนเชชโก้ลงมาแทนคาเซมิโร่ ส่วนดิดอดก้ ดาโลต์ ลงเล่นแทนอาหมัด ดิยัลโล่ จนกระทั่งนาทีที่ 58 แมนยูได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเตะมุม เอ็มโบโม่เปิดเข้าหัวเลอนี่ โยโร่ กองหลังเพื่อนร่วมทีม ก่อนบอลไปโดนหลังมูนิซเข้าประตูไป
นาทีที่ 71 ฟูแล่ม ส่งเอมิล สมิธ โรว์ และราอูล ฮิเมเนซ ลงมาทำเกมรุก และนาทีที่ 73 สมิธ โรว เข้าชาร์จเป็นประตูให้เจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 นาทีที่ 88 แฮร์รี่ แม็กไกวร์ ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานาทีเดียว ได้จังหวะโขกในเขตโทษฟูแล่ม แต่บอลหลุดกรอบไปนิดเดียว จบเกมเสมอกัน 1-1
แมนยูลงเตะ 2 นัด ยังไม่ชนะใคร มีแต้มเดียว อยู่ในอันดับ 16 ส่วนฟูแล่มเสมอ 2 นัด มี 2 แต้ม อยู่ในอันดับ 13
ผลคู่อื่นๆ
เอฟเวอร์ตัน ชนะ ไบรท์ตัน 2-0
คริสตัล พาเลซ เสมอ ฟอเรสต์ 1-1