เอ็มบัปเป้ซัดเบิ้ล รีล มาดริด อัดโอเบียโด้ 3-0
คีเลียง เอ็มบัปเป้ กองหน้าตัวเก่ง ยิง 2 ประตู พารีล มาดริด คว้าชัยชนะเหนือรีล โอเบียโด้ 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ที่สนามคาร์ลอส ตาติเอเร่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
เอ็มบัปเป้ยิงให้ทีมราชันชุดขาวขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 37 ก่อนจะมายิงอีกประตูในนาทีที่ 83 หลังจากนั้นวินิซิอุส จูเนียร์ ยิงปิดท้ายนาทีที่ 90+3 รีล มาดริดชนะ 3-0 และชนะ 2 นัดแรกของซีซั่น มี 6 แต้มเต็ม อยู่ในอันดับ 3 ของตาราง เป็นรองยียาร์รีล และบาร์เซโลน่า ที่ประตูได้เสียเท่านั้น ขณะที่โอเบียโด้ แพ้รวด 2 นัด ไม่มีแต้ม อยู่ในอันดับ 19
ผลคู่อื่นๆ
โอซาซูน่า ชนะ บาเลนเซีย 1-0
รีล โซเซียดัด เสมอ เอสปันญ่อล 2-2
บียาร์รีล ชนะ คิโรน่า 5-0
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
อตาลันต้า เสมอ ปิซ่า 1-1
ยูเวนตุส ชนะ ปาร์ม่า 2-0
กายารี่ เสมอ ฟิออเรนติน่า 1-1
โคโม่ ชนะ ลาซิโอ 2-0
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ลีลล์ ชนะ โมนาโก 1-0
ลอริยองต์ ชนะ แรนส์ 4-0
เลอ อาฟร์ แพ้ ล็องส์ 1-2
สตราสบูร์ก ชนะ น็องต์ส 1-0
ตูลูส ชนะ แบรสต์ 2-0
บุนเดสลีก้า เยอรมนี
ไมนซ์ แพ้ โคโลญจน์ 0-1
กลัดบัก เสมอ ฮัมบูร์ก 0-0