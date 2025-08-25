บรูโน่เข้าใจได้แมนยูโดนวิจารณ์ เพราะยังชนะไม่เป็น เซ็งพลาดจุดโทษทำทีมเจ๊า
บรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากที่ทีมปีศาจแดงบุกเสมอฟูแล่ม 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามคราเวน ค็อทเทจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ว่า การที่ตัวเองพลาดจุดโทษยอมรับว่ารู้สึกเสียใจ เมื่อเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในการยิงจุดโทษ ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี แต่ก็ยิงแรงเกินไป ช้อนใต้ลูกมากเกินไป สุดท้ายมันก็ข้ามคาน ก่อนที่จะยิงก็ชนกับผู้ตัดสิน คริส คาวานาห์ โดยบังเอิญ ซึ่งก็รู้สึกไม่พอใจ แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่ยิงพลาด
บรูโน่กล่าวอีกว่า การที่ไม่ชนะใน 2 เกมแรกของฤดูกาล เป็นเรื่องปกติที่จะมีเสียงวิจารณ์ เมื่อเล่นให้ทีมอย่างแมนยู ก็จะต้องชินกับเรื่องนี้ และต้องเข้าใจว่าต้องพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีม เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้