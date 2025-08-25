กรีลิชปลื้มแอสซิสต์ 2 ประตู พาเอฟเวอร์ตันคว้าชัยในการเปิดรังเหย้าใหม่ ยกเป็นวันที่สมบูรณ์แบบ
แจ็ค กรีลิช แนวรุกของเอฟเวอร์ตัน ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยสัญญายืมตัว และแอสซิสต์ 2 ประตู ในเกมที่ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงิน เปิดรังเหย้าใหม่ ฮิลล์ ดิคกินสัน สเตเดียม เอาชนะไบรท์ตัน 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
กรีลิชกล่าวหลังจบเกมว่า ยังคงรักช่วงเวลาที่แมนซิตี้ เพราะมีช่วงเวลา 4 ปีที่ดีมากๆ คว้าแชมป์มากมาย แต่ก็รู้ดีว่าได้เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว และหลังจากที่ได้คุยกับเดวิด มอยส์ กุนซือเอฟเวอร์ตันแล้ว ก็รู้เลยว่าเอฟเวอร์ตันเป็นที่ที่อยากไป เพราะสโมสรต้องการตัวเขา อย่างไรก้ตามก็ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่อยากย้ายมา และวันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้ว ก่อนเกมนี้เราอยากทำให้แฟนบอลได้เห็นถึงช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของสโมสรในการลงเล่นที่สนามแห่งใหม่ ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมาก ขอมอบชัยชนะแมตช์นี้ให้แฟนบอล
แนวรุกวัย 29 ปี กล่าวอีกว่า การแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมยิงมีความสำคัญเหมือนตัวเองยิงประตูได้ การที่เคยได้เล่นกับเควิน เดอ บรอยน์ ที่แมนซิตี้มาก่อน ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ความคาดหวังของตัวเอง คือ การช่วยทีมให้ได้มากที่สุด หวังว่าจะยิงประตูและแอสซิสต์ได้อีกมากมายหลังจากนี้