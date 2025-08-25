ฟุตบอลต่างประเทศ

แมนยูหวังบรูโน่ไม่ย้ายไปซาอุฯ ก่อนตลาดปิด หลังบทบาทน้อยลง

Reuters

“แมนเชสเตอร์ อีฟนิ่งนิวส์” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หวังว่าบรูโน่ แฟร์นานเดส มิดฟิลด์กัปตันทีมจะยังอยู่กับทีมต่อไป เนื่องจากทีมจากซาอุดี โปรลีก ยังคงอยากได้เขาไปร่วมทีมอยู่ และตลาดนักเตะยังไม่ปิดลง ซึ่งแหล่งข่าวจากสโมสรยืนยันว่า โอกาสที่บรูโน่จะย้ายออกก่อนตลาดนักเตะปิด มีความเป็นไปได้น้อยมาก

ก่อนหน้านี้ อัล ฮิลาล ได้พยายามซื้อตัวกัปตันทีมปีศาจแดงวัย 30 ปี ไปร่วมทีมให้ได้ แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะย้ายออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด

อย่างไรก็ตามจากฟอร์มของบรูโน่ใน 2 แมตช์แรกของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ถูกรูเบน อโมริม ลดบทบาทไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลาง และพลาดจุดโทษในเกมเสมอฟูแล่ม 1-1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ทำให้อนาคตของเขาถูกจับตามองอีกครั้ง

ตลาดนักเตะอังกฤษจะปิดลงในวันที่ 1 กันยายน ส่วนซาอุดี โปรลีก ปิดวันที่ 9 กันยายน

ทั้งนี้ สัญญาของบรูโน่กับแมนยูเหลืออีก 1 ปี และมีออปชั่นขยายออกไปได้อีก 1 ปี

