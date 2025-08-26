โจบ เบลลิงแฮม เปิดใจหมดเปลือก เหตุย้ายซบดอร์ทมุนด์-เป้าหมายในบุนเดสลีก้า
บุนเดสลีก้า เปิดบทสัมภาษณ์ Q&A ของ โจบ เบลลิงแฮม นักเตะดาวรุ่งจากสโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ซึ่งจะมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงการตัดสินใจย้ายทีม และประสบการณ์ใหม่ในเยอรมนี รวมทั้งแรงบันดาลใจ และเป้าหมายในอนาคต
Q: อะไรคือเหตุผลที่คุณเลือกดอร์ทมุนด์ ทั้งที่มีโอกาสไปเล่นพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์?
A: ผมรู้สึกว่านี่คือก้าวที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาตัวเองในฐานะนักฟุตบอล ผมคิดว่าถ้าได้ลองมองดูที่นี่ จะเห็นเลยว่ามีนักเตะระดับท็อปมากมาย ทั้งนักเตะทีมชาติและดาวรุ่งฝีเท้าดี ที่สำคัญคือทีมมีผลงานยอดเยี่ยมในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งแค่ได้ลงเล่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากแล้ว แต่ที่นี่เราไม่ได้แค่มีโอกาสลงเล่น เรายังสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในแต่ละฤดูกาล ในลีกเองเป้าหมายของเราคือ อยากมีความสม่ำเสมอมากขึ้น แต่เรายังทำได้ดีพอที่จะผ่านเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก สำหรับผมแล้วที่นี่คือก้าวต่อไปที่สมบูรณ์แบบจริงๆ โอกาสที่หลากหลายของที่นี่คือสิ่งที่ดึงดูดผมจริงๆ ครับ
Q: ได้ยินมาว่า นิโก้ โควัช เขียนจดหมายถึงคุณด้วยลายมือ เรื่องนี้จริงไหม?
A: ผมเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย ผมเพิ่งเซ็นสัญญาเสร็จแล้วถึงมาเห็นจดหมายนั้นถูกแชร์เต็มไปหมดในออนไลน์ ผมยังแอบคิดเลยว่าคนรู้กันได้ยังไงเนี่ย นึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซะอีก แต่เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็หลุดได้หมดจริงๆ ครับ แต่จดหมายนั้นเขียนได้น่าประทับใจมาก และต้องยอมรับเลยว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจมาสโมสรนี้ ไม่ใช่แค่จดหมายเท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมถึงความพยายามของผู้จัดการทีม, ฮานส์-โยอาคิม วาทซ์เก้, เซบัสทีอัน วัลเทอร์ เคล และทีมงานเบื้องหลังอีกหลายคนที่ช่วยกันดึงผมมาที่นี่ มันไม่ใช่แค่จดหมายนะครับ แต่เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้รู้สึกดี อย่างเช่นเสื้อที่วาทซ์เก้ เอามาเยี่ยมแบบเซอร์ไพรส์ มันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากจริงๆ เขาแสดงให้เห็นว่าต้องการผมเข้ามาอยู่กับทีมจริงๆ ซึ่งมันช่วยให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ โดยเฉพาะกับการต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้ มันทำให้รู้ว่าที่นี่อยากได้เราจริงๆ ไม่ใช่แค่แฟนบอลที่ให้การต้อนรับ แต่รวมถึงผู้ใหญ่และคนสำคัญในสโมสรด้วยครับ
Q: ฤดูกาลนี้คุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้าง ทั้งในลีกและในยุโรป?
A: เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันครับ แต่ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในทั้งทีมรวมถึงตัวเอง ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพที่จะลุ้นทุกความสำเร็จได้จริงๆ ถ้าเราทำงานหนัก มีทัศนคติที่ถูกต้อง และเล่นด้วยความมุ่งมั่นตามที่โค้ชต้องการ ซึ่งเป็นสไตล์เฉพาะตัวของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ผมคิดว่าเราสามารถไปได้ไกลมาก แน่นอนว่าเราต้องรักษาความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในบุนเดสลีก้า ถ้าอยากไล่ทันทีมชั้นนำ เราต้องโชว์ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่อง ฤดูกาลที่แล้ว หลายคนอาจคิดว่าความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา แต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีหลายเกมที่เราทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ซึ่งผมเองก็เห็นชัดเจนก่อนจะย้ายมา ผมเชื่อว่าเราสามารถต่อยอดจากสิ่งที่ทีมและโค้ชวางรากฐานไว้ และสิ่งเหล่านี้จะช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนครับ
Q: เล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณเติบโตมากับฟุตบอลยังไง จุดเริ่มต้นเป็นยังไง แล้วมีช่วงเวลาไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในเส้นทางนักฟุตบอลของคุณ?
A: จริงๆ มันยากมากเลยครับที่จะเลือกแค่ช่วงเวลาเดียว เพราะชีวิตผมผูกพันกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก ผมโตที่ สเตาร์บริดจ์ ใน ดัดลีย์ แล้วก็เริ่มเตะบอลที่คิงสวินฟอร์ด กับทีมท้องถิ่นของตัวเอง
Q: ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่?
A: ตอนนั้นผมอายุประมาณหก หรือเจ็ดขวบเองครับ แต่ก็ยังเด็กเกินกว่าที่จะได้ลงเล่นกับทีม ผมอยากเล่นให้คิวฟอร์ด อีเกิลส์ มากๆ จนบางครั้งต้องแอบๆ เข้าไปเล่น ถ้ามีกฎห้ามเด็กอายุน้อยกว่าลงสนาม ผมก็พยายามเงียบๆ ไม่ให้ใครรู้ แล้วก็พยายามหาทางได้ลงเล่นอยู่ดี บางครั้งก็โดนห้ามบ้าง แต่สุดท้ายผมก็ได้ลงสนามกับคิวฟอร์ด อีเกิลส์ จนได้ หลังจากนั้นก็ได้ไปเล่นกับทีมเล็กๆ ในท้องถิ่นชื่อ พี.เอส โอลิมปิก ที่คิงสวินฟอร์ด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเอง ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมภูมิใจมากจริงๆ ครับการเติบโตมากับฟุตบอลในแบบนี้ แล้วได้มีโอกาสเล่นให้เบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ มาหลายปี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากสำหรับผม ฟุตบอลที่ผมเล่นอาจจะไม่ได้หรูหรา แต่สิ่งที่ได้รับคือการเรียนรู้ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในเกม พร้อมกับได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในทุกจังหวะ ผมว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้นี่แหละครับ คือเสน่ห์ที่แท้จริงของฟุตบอล ทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความหลงใหลในฟุตบอลอย่างแท้จริง และการเติบโตด้วยความรักในกีฬานี้ก็พาผมมาถึงจุดที่ผมอยู่ในวันนี้ ผมรู้สึกขอบคุณและภูมิใจมากครับ
Q: ตอนนี้ได้เล่นในบุนเดสลีก้าแล้ว อะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุด?
A: สำหรับผม สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือความเข้มข้นของการแข่งขัน ทุกคนรู้ดีว่าบุนเดสลีก้าเป็นลีกที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความตื่นเต้น เต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีและนักกีฬาระดับแถวหน้ามากมาย ผมเองก็ติดตามดูบุนเดสลีก้ามาหลายปีแล้ว และยิ่งได้มาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้นไปอีก ไม่ใช่แค่เกมในสนามเท่านั้นนะครับ แต่บรรยากาศโดยรอบ แฟนบอล และทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่นี่มันยอดเยี่ยมจริงๆ การสนับสนุนของแฟนบอลก็มีความบริสุทธิ์ใจและจริงใจมากๆ ผมคิดว่าคำว่า ‘บริสุทธิ์’ นี่แหละ เหมาะที่สุดที่จะอธิบายฟุตบอลเยอรมันครับ
Q: ถ้าเลือกได้ คุณอยากลงสนามเจอกับนักเตะในตำนานคนไหนมากที่สุด?
A: ผมอยากลองลงสนามเจอกับนักเตะระดับท็อปหลายคนมากครับ อยากรู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงเวลาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด เพราะได้ยินเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับแต่ละคนมาตลอด ถ้าให้เลือกจริงๆ ผมอยากลองเจอกับ สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด เพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมชื่นชอบมากๆ ผมอยากรู้ว่าเขาเก่งขนาดไหน ถ้าได้ดวลกันจริงๆ ผมว่าคงสนุกมากเลย ถึงเขาอาจจะเหนือกว่าผมเยอะ แต่ผมก็อยากได้ประสบการณ์แบบนั้น แน่นอนว่าก็มีนักเตะอย่าง ลิโอเนล เมสซี่ กับคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ที่เป็นระดับโลก ใครๆ ก็ฝันอยากเจอในสนามเหมือนกัน เพราะมันคงเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก แต่สำหรับผมแล้ว ถ้าให้เลือกคนเดียว ผมขอเลือก สตีเฟ่น เจอร์ราร์ด ครับ