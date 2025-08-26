ชล็อตรับลิเวอร์พูลโชคดีที่ชนะได้ บ่นแนวรุกรีบยิง-ใช้โอกาสเปลืองเกินไป
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมบุกชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 3-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เห็นวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลจริงๆ เพราะมันมีแต่ลูกตั้งเตะ การโยนบอลยาว ทำให้ไม่มีทางเลือกมากนักที่จะรับมือกับแทคติคแบบนี้ แต่ก็ชอบที่เห็นลูกทีมยืนหยัดสู้กับเจ้าบ้าน ในจังหวะที่เราครองบอล เราน่าจะเก็บบอลไว้นานกว่านี้ ทั้งๆ ที่ควรสร้างโอกาสยิงประตูให้ได้ดีกว่านี้ แต่แนวรุกเรามีความอดทนไม่มากพอ เมื่อยิงพลาดไป ก็ต้องมาตั้งรับลูกสาดยาวอีก ซึ่งรับมือยาก และนิวคาสเซิลสร้างงานยากให้เรามากๆ ในเกมนี้
ชล็อตกล่าวอีกว่า การชนะในเกมเยือนนิวคาสเซิลได้แบบนี้ เราต้องมีคุณภาพสูงมาก โดยเฉพาะในบรรยากาศที่แฟนบอลเจ้าถิ่นเชียร์เสียงดังมากๆ เหมือนบรรยากาศที่ออกไปเยือนเอฟเวอร์ตัน ซึ่งเคยเจอมาแล้ว ซึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนบอลหงส์แดงที่พยายามเชียร์และช่วยทีมเท่าที่พวกเขาจะทำได้แล้ว ส่วนประตูชัยของริโอ เอ็นกูโมฮา ดาวรุ่งวัย 16 ปีนั้น หลังจากถูกตีเสมอ 2-2 ทีมต้องเจอกับการบุกกดดันอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกเตะมุมและลูกตั้งเตะหลายครั้ง แต่แนวรับอย่าง เวอร์จิล ฟาน ไดก์, อลิสซอน เบ๊คเกอร์ และอิบราฮิมา โกนาเต้ ช่วยกันพาทีมรอดมาได้ ก่อนที่จะตัดสินใจส่งฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ และเอ็นกูโมฮา ลงสนามไป มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ประตูในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ เรารู้ดีว่ามันรู้สึกอย่างไร เพราะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเราเคยโดนตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่ 89 แต่ครั้งนี้เราเป็นฝ่ายโชคดีได้ประตูชัยและเก็บชัยชนะออกไปจากที่นี่ได้
ทั้งนี้ ประตูชัยของเอ็นกูโมฮา ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลได้ด้วยอายุ 16 ปี 361 วัน