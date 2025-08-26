ฮาวชี้นิวคาสเซิลควรมีแต้ม หวังอิซักเร่งจัดการอนาคต เพื่อให้ทีมได้เดินหน้าต่อ
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมแพ้ลิเวอร์พูล 2-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ว่า มีความรู้สึกผสมกันไประหว่างการที่ลูกทีมเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็ผิดหวังกับการที่แอนโธนี่ กอร์ดอน โดนใบแดง ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นใบแดงอย่างชัดเจน แต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าเขาโชคร้ายมากกว่า เพราะกอร์ดอนไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายเวอร์จิล ฟาน ไดก์ แต่ฟาน ไดก์ ขยับตัวมาเร็วไปหน่อยก็เท่านั้น การที่วอลล์ โอซูล่า ถูกเปลี่ยนตัวลงไปและยิงประตูได้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก แต่เราก็มีตัวเลือกในแนวรุกน้อยมากๆ เราควรจะได้อย่างน้อย 1 แต้ม ความพ่ายแพ้ในวันนี้ทำใจรับได้ยากทีเดียว
ฮาวกล่าวอีกว่า ลูกทีมทำให้รู้สึกภูมิใจมาก ทุกคนอยากอยู่ที่นี่และอยากลงสนาม สายสัมพันธ์ของพวกเขากับทีมมันดีมากๆ สิ่งที่พูดออกมาไม่ได้เพื่อตำหนิอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าที่เรียกร้องจะออกจากทีมไป แต่มันเป็นเรี่องปกติที่อยากได้นักเตะที่ทุ่มเทเพื่อทีม และยังไม่มีโอกาสที่จะหารือกับเจ้าของสโมสรในเรื่องอนาคตของอิซักมากนัก เพราะต้องเตรียมทีม อยากใช้พลังงานไปกับนักเตะที่มีใจให้สโมสรมากกว่า และไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้อิซักมีแนวทางอย่างไร แต่ก็อยากเห็นความชัดเจนเรื่องอนาคตของเขา เพราะเราจะได้เดินหน้ากันต่อ