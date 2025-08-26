อัล อิตติฮัด ลุยซื้อบรูโน่ก่อนตลาดปิด ฮอยลุนด์จ่อซบนาโปลีแบบยืมตัว เมนูอนาคตไม่แน่นอน
เบน เจค็อบส์ นักข่าวของ “กิ๊ฟมี สปอร์ต” รายงานว่า เอเย่นต์ของบรูโน่ แฟร์นานเดส มิดฟิลด์กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้มีการเจรจาโดยตรงกับตัวแทนของอัล อิตติฮัด ทีมในซาอุดี โปรลีก ในการจะซื้อบรูโน่ไปร่วมทีม อย่างไรก็ตามแมนยูยังไม่ได้รับข้อเสนอในการซื้อตัวอย่างเป็นทางการ และยังไม่ได้มีการเจรจากันระหว่างสโมสรแต่อย่างใด ซึ่งอัล อิตติฮัด มองว่ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจให้มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสย้ายไปร่วมทีมได้ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะเคยปฏิเสธอัล ฮิลาล คู่แข่งร่วมลีก และยืนยันว่าอยากอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปก็ตาม
ส่วนอนาคตของราสมุส ฮอยลุนด์ กองหน้าเดนมาร์ก ที่ไม่ได้รับโอกาสจากรูเบน อโมริม กุนซือแมนยูนั้น ล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนยูและนาโปลีได้เจรจาเรื่องการย้ายทีมของฮอยลุนด์ไปจนถึงขั้นสุดท้ายแล้ว โดยเป็นการยืมตัวและมีออปชั่นซื้อขาดพ่วงไปด้วย
ด้านอนาคตของค็อบบี้ เมนู มิดฟิลด์ทีมชาติอังกษ ที่ยังไม่ได้ลงสนามใน 2 เกมแรกของพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้นั้น และมีข่าวว่าอาจจะตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปนั้น คริส วีลเลอร์ นักข่าวของ “เดลี่เมล” รายงานว่า มีหลายทีมจากในอังกฤษและในยุโรปที่อยากได้เมนูไปร่วมทีม
อย่างไรก็ตาม โรมาโน่ได้ออกมารายงานว่า ไม่เคยได้ยินว่าเมนูอยากย้ายออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ตลาดนักเตะของอังกฤษจะปิดลงในวันที่ 1 กันยายนนี้ ส่วนซาอุดี โปรลีก จะปิดในวันที่ 9 กันยายน