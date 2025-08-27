แฟนบอลเว้นสเดย์เข้าเชียร์ทีมน้อยกว่าแฟนทีมเยือน เพื่อประท้วงเดชพล ก่อนชนะจุดโทษลีดส์ เข้ารอบคาราบาวคัพ
แฟนบอลเชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ ทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพ ร่วมกันประท้วงการบริหารงานของนายเดชพล จันศิริ เจ้าของสโมสรชาวไทย อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สโมสรไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้นักเตะตรงเวลา 3 เดือนติดต่อกันแล้ว และไม่มีงบประมาณในการเสริมทีม
ล่าสุด เกมคาราบาวคัพ รอบสอง ที่ทีมนกเค้าแมวเอาชนะลีดส์ ยูไนเต็ด ด้วยการดวลจุดโทษ 3-0 (เสมอในเวลา 1-1) แฟนบอลยังคงเลือกที่จะไม่เข้าไปชมในเกมสนามฮิลส์โบโร่ห์ และเชียร์ทีมในผับในเมือง มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามรวมทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือน 4,100 คนเท่านั้น จากความจุเกือบ 35,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นแฟนบอลลีดส์ประมาณ 3,000 คน ซึ่งการไม่เข้าชมเกมในสนามของแฟนบอลเริ่มมาตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลของลีกแชมเปี้ยนชิพแล้ว
ซึ่งเกมนี้มีนักเตะจากทีมชุดใหญ่เพียง 12 คนเท่านั้น ที่สามารถลงสนามได้ นอกจากนั้นเป็นนักเตะเยาวชนทั้งสิ้น อายุเฉลี่ยนักเตะในแมตช์นี้ของเชฟฟิลด์ เว้นสเดย์ อยู่ที่ 21 ปีเท่านั้น
เฮนริก พีเดอร์เซ่น กุนซือทีมนกเค้าแมว กล่าวหลังจบเกมว่า ภูมิใจกับลูกทีมมากๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขายกระดับตัวเองขึ้นมาในเกมแบบนี้ ก่อนเกมนี้เราได้ซ้อมเน้นทั้งเกมรับและเกมรุก แต่ก็รู้กันดีว่าต้องเล่นเกมรับให้ดีที่สุด เพราะคงไม่สามารถครองบอลได้มากนัก ซึ่งก็ทำกันได้อย่างยอดเยี่ยม และต้องมีโชคสักเล็กน้อยในเกมลักษณะนี้ การพยายามช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
แฟนบอลเว้นสเดย์เรียกร้องให้นายเดชพลขายสโมสร และความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลกับนายเดชพลไม่ดีมาพักใหญ่ จากการที่ไม่สนับสนุนทีมอย่างที่ควรจะเป็น และค้างเงินค่าเหนื่อยนักเตะ ซึ่งสโมสรได้ออกมายอมรับว่า ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพราะหนี้จากธุรกิจของประธานสโมสรเอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสโมสร ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาสนใจจะซื้อสโมสร แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนั้นนายเดชพลยังร้องขอให้แฟนบอลร่วมกันบริจาคเงินคนละ 2 ปอนด์ เพื่อช่วยจ่ายหนี้ให้สโมสรด้วย ทำให้แฟนบอลออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก