สองทีมมาดริดแย่งกันยืมตัวเมนูช่วยแดนกลาง หลังมีข่าวไม่แฮปปี้กับแมนยู
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่า ค็อบบี้ เมนู กองกลางทีมชาติอังกฤษต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เนื่องจากไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามใน 2 เกมแรกของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลนี้
ล่าสุด “เดลี่เมล” รายงานว่า รีล มาดริด และแอตเลติโก้ มาดริด คู่อริร่วมกรุงมาดริด เตรียมสู้กันในดาร์บี้แมตช์การแย่งตัวกองกลางวัย 20 ปีไปร่วมทีม ด้วยการยืมตัวก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงในวันที่ 1 กันยายนนี้
อย่างไรก็ตามเมนูก็เปิดกว้างกับอนาคตของตัวเอง ทั้งการอยู่กับแมนยูต่อไป แต่ต้องได้รับโอกาสลงสนาม หรือถ้าย้ายออกก็อยากจะไปอยู่กับทีมที่ได้แข่งขันยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อย่างสม่ำเสมอ
ก่อนหน้านี้ รูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดงได้ออกมาพูดถึงเมนูว่า เมนูต้องสู้เพื่อโอกาสลงสนาม ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ บางแมตช์นักเตะคนหนึ่งอาจจะได้ลงเล่น แต่แมตช์อื่นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเรายังมีบอลถ้วย และมีอีกหลายเกมที่ให้ทุกคนได้เล่น
เดลี่เมลรายงานอีกว่า แมนยูมีมิดฟิลด์ตัวกลางเพียง 4 คนเท่านั้น ทำให้การปล่อยเมนูออกไปด้วยสัญญายืมตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก และสโมสรก็ไม่มีความคิดที่จะขายเขาออกจากทีมแต่อย่างใด