ยูซีแอล รอบแบ่งกลุ่ม ซีซั่นนี้ มี 4 ทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ได้แข่งครั้งแรก
ปาฟอส เอฟซี ทีมจากไซปรัส, โบโด/กลิมต์ จากนอร์เวย์, อูนิยง แซงต์-กิยัวส์ จากเบลเยียม และไครัต จากคาซัคสถาน เป็นสี่ทีมที่ผ่านเข้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากเอาชนะคู่แข่งในรอบเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
ปาฟอสที่เพิ่งก่อตั้งสโมสรมาเพียง 11 ปี ชนะสกอร์รวม เรดสตาร์ เบลเกรด 3-2 นับเป็นสโมสรที่ 3 ของไซปรัสที่ได้เล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม ต่อจากอาโปเอล และอานอร์โธซิส ฟามากัสต้า นอกจากนั้นปาฟอสยังเพิ่งได้ตัวดาวิด ลุยซ์ อดีตกองหลังทีมชาติบราซิลวัย 38 ปีไปร่วมทีมด้วย
ส่วนโบโด/กลิมต์ ชนะสกอร์รวม สตรวม กราซ 6-2 ถึงแม้จะแพ้ในเลกแรกไปก่อน 1-2 เป็นทีมแรกจากนอร์เวย์ในรอบ 17 ปี ที่ได้ไปแข่งขัน ทีมก่อนหน้านี้ คือ โรเซนบอร์ก ที่ไปแข่งขันในฤดูกาล 2007-2008
ขณะที่ไครัตสร้างเซอร์ไพรส์ ชนะจุดโทษเซลติก ทีมจากสกอตแลนด์ 3-2 หลังจากเสมอกัน 0-0 ทั้งสองเลก เป็นสโมสรที่ 2 จากคาซัคสถาน ต่อจากอัสตาน่า ที่เคยไปแข่งขันในฤดูกาล 2015-2016 โดยทีมคู่แข่งที่ต้องไปแข่งขันเกมเยือนนั้น ต้องเดินทางมากกว่า 5,000 กม. เพื่อไปแข่งขัน
ด้านอูนิยง แซงต์-กิยัวส์ ก็เป็นอีกทีมที่ได้แข่งขันถ้วยใหญ่สุดของยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร
อย่างไรก็ตามยังมีการแข่งขันรอบเพลย์ออฟอีก 4 คู่ที่เหลือ แต่ทีมที่เหลือเคยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาทั้งหมดแล้ว
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มจะมีทั้งสิ้น 36 ทีม ในฤดูกาลนี้ 2.5 พันล้านยูโร(94,432 ล้านบาท) แต่ละทีมจะได้รับเงินในการเข้ารอบแบ่งกลุ่ม 18.6 ล้านยูโร(702.58 ล้านบาท)
สำหรับการจับสลากแบ่งกลุ่ม จะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม