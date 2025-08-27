ร็อดเจอร์สผิดหวังเซลติกชวดบู๊ชปล. ชี้ลงทุนเสริมทีมน้อยเกินไป
เบรนแดน ร็อดเจอร์ส กุนซือเซลติก ออกมากล่าวหลังจากพาทีมพ่ายจุดโทษไครัต 2-3 (เสมอ 2 เลก 0-0) ในรอบเพลย์ออฟ ไม่ได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ว่า การลงทุนซื้อนักเตะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งก็ต้องทำในช่วงเวลาที่ถูกต้อง แต่สำหรับเซลติกในช่วงที่ผ่านมา ลงทุนน้อยเกินไป การตกรอบมันน่าผิดหวังมาก เพราะฤดูกาลที่แล้วเราแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ แต่กลับไม่สามารถทำแบบนั้นได้ใน 2 แมตช์กับไครัต
ร็อดเจอร์สกล่าวอีกว่า การได้เล่นในยูโรป้าลีก ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมากเช่นกัน แต่เราอยากเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า แต่เมื่อต้องมาลุ้นกันถึงจุดโทษแล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้ หลังจากนี้ก้ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ที่ยูโรป้าลีก
ก่อนหน้านี้เซลติกแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม มาแล้ว 3 ซีซั่นติดต่อกัน