ฮ่องกงเดือด! โรนัลโด้ นำทัพบู๊ศึกซาอุดี ซุเปอร์คัพ พร้อมเยือนพิพิธภัณฑ์ CR7
กระแสฟุตบอลฟีเวอร์กระหึ่มทั้งฮ่องกงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการจัดศึก ซาอุดี ซุเปอร์คัพ 2025 ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเป็นครั้งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ นำทัพ ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ฮ่องกง สเตเดียม ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 40,000 คน ได้กลายเป็นสังเวียนสุดยิ่งใหญ่ของการแข่งขัน 3 นัดสำคัญ ได้แก่ รอบรองชนะเลิศ 2 คู่ และรอบชิงชนะเลิศสุดมัน
นับตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อปี 2013 ศึก ซาอุดี ซุเปอร์คัพ 2025 ยังไม่เคยจัดขึ้นในเอเชียตะวันออกมาก่อน ทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ และเป็นเครื่องยืนยันว่าฮ่องกงคือเวทีระดับโลกสำหรับอีเวนต์กีฬาและความบันเทิงชั้นนำ
โดยผลการแข่งขันฟุตบอล ซาอุดี ซุเปอร์คัพ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ณ ฮ่องกง สเตเดียม เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า อัล-อาห์ลี ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ด้วยการดวลจุดโทษชนะ อัล-นาสเซอร์ สุดระทึก 5-3 แม้ว่าซุปเปอร์สตาร์อย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จะสามารถทำประตูให้กับทีม อัล-นาสเซอร์ ได้ในเกมนี้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด
การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติที่ดึงดูดแฟนบอลจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาฮ่องกงตลอด 5 วันที่ผ่านมา และความตื่นเต้นก็ยังไม่จบลงแม้เมื่อเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้น เพราะแฟนบอลทั้งในและนอกสนามยังสามารถข้ามฝั่งไปตามรอยเส้นทางเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของโรนัลโด้ได้อย่างเต็มอิ่ม ที่พิพิธภัณฑ์ CR7 LIFE Museum แห่งใหม่ ณ K11 MUSEA จุดหมายที่แฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาด
สำหรับแฟนๆ ของคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ความตื่นเต้นยังไม่สิ้นสุดแค่ในสนามแข่งขัน เพราะฮ่องกงยังมีจุดหมายใหม่ที่ไม่ควรพลาดอย่าง พิพิธภัณฑ์ CR7 LIFE Museum Hong Kong ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองตำนานของหนึ่งในนักฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล
พิพิธภัณฑ์ขนาด 12,000 ตารางฟุตแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2025 โดยจะพาแฟนบอลร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวชีวิตและเส้นทางอันน่าทึ่งของโรนัลโด้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายในเมืองมาเดรา บ้านเกิดของเขา ไปจนถึงช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่ในทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, รีล มาดริด, ยูเวนตุส, อัล-นาสเซอร์ ไปจนถึงบทบาทสำคัญใน ทีมชาติโปรตุเกส
ที่นี่เป็นขุมทรัพย์สำหรับแฟนฟุตบอลอย่างแท้จริง มีการจัดแสดงรางวัลสำคัญมากมาย เช่น รางวัลบัลลงดอร์ปี 2008, รองเท้าทองคำ, ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รวมถึงเสื้อแข่งจากแมตช์สำคัญ เช่น เสื้อ No.28 Sporting CP ในเกมประเดิมสนามอาชีพ และชุดแข่งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่โรนัลโด้สวมใส่ในวันที่คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ครั้งแรก
ไฮไลต์ห้ามพลาดคือ โซนแบบอินเทอร์แอคทีฟ ได้แก่ UR7 YouTube Studio สตูดิโอจำลองที่ถอดแบบมาจากพื้นที่ถ่ายทำส่วนตัวของโรนัลโด้ และ GOAT Photobooth ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้สร้างภาพถ่ายสุดพิเศษคู่กับโรนัลโด้ผ่านเทคโนโลยี AI เพื่อเก็บไว้เป็นของที่ระลึก ก่อนกลับ อย่าลืมแวะโซนสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่รวบรวมของสะสมหายากไว้มากมาย อาทิ เสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นจริง, การ์ดสะสมรุ่นพิเศษ และของที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ดที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น
การจัดการแข่งขัน ซาอุดี ซุเปอร์คัพ 2025 และการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ CR7 LIFE Museum อย่างเป็นทางการในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ดึงดูดแฟนฟุตบอลจากทั่วโลกให้เดินทางมาเยือน “ฮ่องกง” ซึ่งกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคอกีฬา ด้วยบรรยากาศการแข่งขันในสนาม และนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของโรนัลโดได้อย่างครบถ้วน! ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ discoverhongkong.com