วูล์ฟส์ปัดข้อเสนอนิวคาสเซิล ซื้อตัวลาร์เซ่น เหตุกลัวหาตัวแทนไม่ทันตลาดปิด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่กำลังเดินหน้าซื้อกองหน้าคนใหม่มาเสริมทีมก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่ 1 กันยายนนี้ เร่งมือในการซื้อยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น กองหน้าวลู์ฟแฮมป์ตัน มาทดแทนอเล็กซานเดอร์ อิซัก ดาวยิงสวีเดนที่ต้องการย้ายออกจากทีม จนมีความขัดแย้งกันในตอนนี้
ล่าสุด “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า วูล์ฟส์ปฏิเสธข้อเสนอครั้งใหม่ของนิวคาสเซิล ที่ 55 ล้านปอนด์(2,399 ล้านบาท) ในการซื้อลาร์เซ่น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธข้อเสนอ 50 ล้านปอนด์(2,181 ล้านบาท) ไปก่อนแล้ว
ทีมหมาป่าประเมินแล้วว่าจะไม่มีการขายกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน เพราะเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวแทนมาได้ทันเวลา ถึงแม้ว่าตัวนักเตะสนใจจะย้ายไปร่วมทีมสาลิกาดงก็ตาม
ลาร์เซ่น วัย 25 ปี ลงเล่นให้วูล์ฟส์ไป 41 นัด ยิงไป 16 ประตู นับตั้งแต่ย้ายมาจากเซลต้า บีโก้ เมื่อปีที่แล้ว