อโมริมรับช็อกผีแพ้ทีมดิวิชั่น 4 ชี้เห็นจุดอ่อนของทีมเพียบ ต้องเร่งแก้ให้จบ
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมแพ้กริมสบี้ ทาวน์ ทีมจากลีกทู หรือดิวิชั่น ในการดวลจุดโทษ 11-12 หลังเสมอในเวลา 2-2 ตกรอบสอง ฟุตบอลคาราบาวคัพ ที่สนามบลันเดลล์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ว่า ยอมรับว่ารู้สึกช็อกมากๆ เพราะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมาย เราพยายามสู้กับหลายๆ อย่าง แต่เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ เราต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้ เพราะคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะทั้ง 22 คนในทีมได้
โอริมกล่าวอีกว่า จังหวะผิดพลาดของอองเดร โอนาน่า ผู้รักษาประตู ที่ทำให้เสียประตูนั้น การเจอกับทีมจากดิวิชั่น 4 ไม่ใช่แค่เรื่องผู้รักษาประตูเท่านั้น เพราะต้องมองในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมที่ต้องเจอในการแข่งขัน รู้ดีว่าในตอนนี้ ผู้คนต่างจับจ้องทีมเราในรายละเอียดเล็กน้อย มันไม่สำคัญว่าเราจะกลับมาตีเสมอ 2-2 ได้หรือไม่ แต่ได้มองเห็นสัญญาณของทีมทั้งก่อนและระหว่างเกม รู้ดีว่าทีมที่ดีกว่าต้องดีกว่า ซึ่งความจริง คือ แมนยูแพ้
“เราต้องเดินหน้ากันต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันให้ความชัดเจนกับทุกคนแล้ว ไม่ใช่แค่การเรื่องของพื้นที่ แต่เราเริ่มเกมด้วยความไม่ดุดัน การกดดันคู่แข่งก็ไม่ดี เราแพ้โดยสิ้นเชิง มันยากที่จะอธิบาย แต่มันได้บอกทุกอย่างแล้ว ผมอยากขอโทษแฟนบอล จากกำลังใจที่พวกเขาให้ทีมมาเสมอ คงพูดอะไรไม่ได้มากกว่าคำว่าขอโทษ หลังจากนี้เรามีอีกแมตช์ให้ลงสนามกับเบิร์นลีย์ ก่อนจะได้พัก 2 สัปดาห์ หลังว่าจะใช้เวลานั้นแก้ปัญหาต่างๆ ได้” กุนซือทีมปีศาจแดงกล่าว
ทั้งนี้ ความพ่ายแพ้ในแมตช์นี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แมนยูแพ้ทีมจากลีกทู ตกรอบ ฟุตบอลลีกคัพ หรือคาราบาวคัพ