กุนซือกริมสบี้สุดปลื้มพาทีมเขี่ยผีตกรอบ นายทวารรับเซ็งนิดๆ เพราะเป็นแฟนแมนยู
เดวิด อาร์เทลล์ ผู้จัดการทีมกริมสบี้ ทาวน์ ทีมในลีกทู กล่าวหลังจากพาทีมสร้างเซอร์ไพรส์ เอาชนะจุดโทษแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 12-11 หลังเสมอในเวลา 2-2 ผ่านเข้ารอบสาม ฟุตบอลคาราบาวคัพ ที่สนามบลันเดลล์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ว่า เป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมของฟุตบอล ของเมืองนี้ นักเตะทุกคนทำหน้าที่ได้ดี และควรได้รับคำชม เพราะช่วงเวลาแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ แมนยูเป็นทีมที่ดีมากๆ มีกุนซือที่ยอดเยี่ยม พวกเขากำลังเดินหน้าอย่างถูกต้อง แต่เราก็มีนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ก่อนการดวลจุดโทษได้บอกลูกทีมว่า มันเป็นเรื่องของเทคนิค เป็นเรื่องของจิตวิทยา เทคนิคของทุกคนดีอยู่แล้ว แต่อย่าไปกังวลระหว่างการเดินไปยิงจุดโทษ ช่วงเวลา 15 เดือน หรือ 18 เดือน จะขึ้นอยู่กับค่ำคืนวันนี้
ด้านคริสตี้ พีม ผู้รักษาประตูกริมสบี้ กล่าวว่า ด้วยความที่ตัวเองเป็นแฟนบอลแมนยู ยอมรับว่ารู้สึกหงุดหงิดกับผลที่ออกมาอยู่บ้าง แต่ช่วงเวลาแบบนี้ที่ทำให้รู้ว่าเราเล่นฟุตบอลไปเพื่ออะไร จริงๆ แล้วตัวเองควรทำได้ดีกว่าอีกในการดวลจุดดทษ แต่ก็สามารถเซฟได้ 1 ครั้ง และเพื่อนร่วมทีมก็พาเราเข้ารอบไปได้