ผีแดงทำใจให้ชิน! แมน ยู บุกพ่าย กริมสบี้ ทาวน์ กระเด็นตกรอบศึกคาราบาว คัพ
การแข่งขันฟุตบอลถ้วยอย่างศึกลีกคัพ หรือ “คาราบาว คัพ” รอบ 2 ประจำคืนวันพุธที่ 27 สิงหาคม มีฟาดแข้งกัน 4 คู่ สรุปผลดังนี้
กริมสบี้ ทาวน์ ชนะจุดโทษ แมนฯ ยูไนเต็ด 12-11 หลังเสมอกันในเวลา 2-2
ฟูแล่ม ชนะ บริสตอล ซิตี้ 2-0
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด แพ้ ไบรท์ตัน 0-6
เอฟเวอร์ตัน ชนะ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 2-0
ผลฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์เอฟ นัดที่สอง
คาราบัค แพ้ เฟเรนซ์วารอซี่ 2-3 สกอร์รวม 5-4
เบนฟิก้า ชนะ เฟเนร์บาห์เช่ 1-0 สกอร์รวม 1-0
โคเปนเฮเก้น ขนะ บาเซิ่ล 2-0 สกอร์รวม 3-1
คลับบรูซ ชนะ กลาสโกว์ เรนเจอร์ 6-0 สกอร์รวม 9-1