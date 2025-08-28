ฟุตบอลต่างประเทศ

ผีแดงทำใจให้ชิน! แมน ยู บุกพ่าย กริมสบี้ ทาวน์ กระเด็นตกรอบศึกคาราบาว คัพ

ผีแดงทำใจให้ชิน! แมน ยู บุกพ่าย กริมสบี้ ทาวน์ กระเด็นตกรอบศึกคาราบาว คัพ

 

การแข่งขันฟุตบอลถ้วยอย่างศึกลีกคัพ หรือ “คาราบาว คัพ” รอบ 2 ประจำคืนวันพุธที่ 27 สิงหาคม มีฟาดแข้งกัน 4 คู่ สรุปผลดังนี้

กริมสบี้ ทาวน์ ชนะจุดโทษ แมนฯ ยูไนเต็ด 12-11 หลังเสมอกันในเวลา 2-2

ฟูแล่ม ชนะ บริสตอล ซิตี้ 2-0

อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด แพ้ ไบรท์ตัน 0-6

ADVERTISMENT

เอฟเวอร์ตัน ชนะ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 2-0

 

ผลฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์เอฟ นัดที่สอง

คาราบัค แพ้ เฟเรนซ์วารอซี่ 2-3 สกอร์รวม 5-4

เบนฟิก้า ชนะ เฟเนร์บาห์เช่ 1-0 สกอร์รวม 1-0

โคเปนเฮเก้น ขนะ บาเซิ่ล 2-0 สกอร์รวม 3-1

คลับบรูซ ชนะ กลาสโกว์ เรนเจอร์ 6-0 สกอร์รวม 9-1