บ่อนยกอโมริมเต็ง 3 กุนซือโดนปลด นูโน่ยังเต็ง 1
บ่อนพนันถูกกฎหมายในต่างประเทศ ออกอัตราต่อรองผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีก ที่มีโอกาสถูกปลดมากที่สุด เต็ง 1 เป็นนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ของฟอเรสต์ ที่มีความไลงรอยกับเจ้าของสโมสร ที่แทง 4 จ่าย 7 ส่วนเกรแฮม พ็อตเตอร์ กุนซือเวสต์แฮม ยูไนเต็ด เป็นเต็ง 2 หลังแพ้รวด 3 นัดทุกรายการในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ อัตราแทง 8 จ่าย 11 และเต็ง 3 รูเบน อโมริม ที่ยังไม่สามารถพาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าชัยชนะได้เลย ที่แทง 1 จ่าย 3 เต็ง 4 ดาเนียล ฟาร์ก ของลีดส์ ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ ที่แทง 1 จ่าย 14
ขณะที่อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเป็นคนที่ถูกมองเก้าอี้กุนซือปลอดภัยที่สุด ที่อัตราแทง 1 จ่าย 100