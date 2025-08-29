แมนยูขายการ์นาโช่ให้เชลซีแล้ว เซ็นยาว 7 ปี เมนูแจ้งขอย้ายออกแบบยืมตัว
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอบตกลงในการขายอเลฮันโดร การ์นาโช่ ปีกอาร์เจนไตน์ให้กับเชลซีแล้ว โดยค่าตัวอยู่ที่ 40 ล้านปอนด์(1,743 ล้านบาท) และการ์นาโช่จะเซ็นสัญญากับทีมสิงห์บลูเป็นเวลา 7 ปี
การ์นาโช่ที่ยืนยันว่าจะย้ายไปเชลซีเท่านั้น ได้รับความสนใจจากหลายทีม แต่ก็รอให้การย้ายไปค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ เสร็จสิ้น นับตั้งแต่ที่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในทีมชุดของแมนยู ตั้งแต่ปี 2022 ปีกวัย 21 ปี ลงเล่นให้ทีมปีศาจแดงไปทั้งสิ้น 144 นัด ยิงไป 26 ประตู ร่วมทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพ และคาราบาวคัพ ในยุคที่อีริก เทน ฮาก คุมทีม
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักระหว่างการ์นาโช่ กับรูเบน อโมริม กุนซือแมนยู ตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้ว ทำให้อโมริมแจ้งกับตัวนักเตะให้สามารถย้ายออกจากทีมได้ และไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในฤดูกาลนี้เลย
ด้าน “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า ค็อบบี้ เมนู กองกลางดาวรุ่งได้แจ้งกับแมนยูว่า เขาต้องการย้ายไปเล่นให้ทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัว เพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่ในพรีเมียร์ลีก 2 นัดแรกของซีซั่น กองกลางวัย 20 ปี ยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียว แต่ก็ได้ลงเล่นในศึกคาราบาวคัพ รอบสอง ที่แพ้จุดโทษกริมสบี้ ทาวน์ ทีมจากลีกทู แบบเต็มเกม
อย่างไรก็ตาม โรมาโน่ รายงานว่า แมนยูได้มีการเจรจากับเอเย่นต์ของเมนูแล้ว โดยยืนยันว่าอยากให้อยู่กับทีมต่อไป เพราะมองว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสร
สำหรับสาเหตุหลักที่เมนูต้องการย้ายออกไปนั้น เพราะเขาต้องการลงสนามสม่ำเสมอ เพื่อลุ้นติดทีมชาติอังกฤษไปแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ในปีหน้า อย่างไรก็ตามต้นสังกัดอยากให้เขาอยู่ต่อไป และสู้เพื่อโอกาสลงสนาม โดยมีรายงานว่ามีถึง 10 สโมสรที่ติดต่ออยากได้เขาไปร่วมทีม ซึ่งเลเวอร์คูเซ่น ที่มีเทน ฮาก คุมทีมอยู่ ก็เป็นหนึ่งในนั้น