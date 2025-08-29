แมนยูไม่มีแผนปลดอโมริม พร้อมให้เวลาทำทีม แต่เจ้าตัวอาจทนไม่ไหวขอลาออกเอง
ไซม่อน สโตน นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า รูเบน อโมริม กุนซือชาวโปรตุกีสยังคงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึงแม้จะทำผลงานไม่ดีในช่วงต้นฤดูกาล มี 1 แต้ม จาก 2 นัดแรกของพรีเมียร์ลีก และเพิ่งแพ้กริมสบี้ ทาวน์ ทีมจากลีกทู ตกรอบสอง ฟุตบอลคาราบาวคัพก็ตาม ซึ่งผู้บริหารมองว่าช่วงเวลาที่อโมริมเข้ามาคุสมทีมนั้น จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการสร้างทีม และพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินจากผลงานที่ไม่ดีแค่ไม่กี่นัด
เจมี่ แจ็คสัน นักข่าวของ “การ์เดี้ยน/ออบเซิร์ฟเวอร์” รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า แมนยูไม่มีแผนที่จะปลดอโมริมออกจากตำแหน่งในเร็วๆ นี้ แต่สโมสรมองว่าถ้าผลงานของทีมยังไม่ดีขึ้น ด้วยความดื้อรั้นของตัวโค้ชวัย 40 ปี อาจจะทำให้เขาเลือกตัดสินใจลาออกไปเอง อาจจะเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า หรือช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนกันยายน เพราะอโมริมไม่ต้องการเปลี่ยนแนวทางการทำทีมของตัวเอง นอกจากนั้นยังมีการตั้งคำถามเรื่องแทคติคและการจัดการกับนักเตะของเขาจากนักเตะในทีมด้วย ทำให้มองว่ามีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจลาออกไปเอง