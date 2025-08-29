สเปอร์สจ่อคว้าตัวซิมอนส์ หลังตกลงค่าตัวไลป์ซิกได้แล้ว
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และไลป์ซิก ตกลงเรื่องค่าตัวของซาวี่ ซิมอนส์ กองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ วัย 22 ปีได้แล้ว โดยไลป์ซิกตกลงรับข้อเสนอที่ 60 ล้านยูโร(2,265 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ไลป์ซิกได้ให้ซิมอนส์เดินทางไปกรุงลอนดอน เพื่อจัดการเรื่องการย้ายทีม และมีการตรวจร่างกายกับทีมไก่เดือยทองเสร็จสิ้นไปแล้ว หลังจากนี้เหลือเพียงการเซ็นสัญญา
ก่อนหน้านี้เชลซีเป็นตัวเต็งที่จะได้ซิมอนส์ไปร่วมทีม แต่ก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอซื้อตัวอย่างเป็นทางการ