เบซิกตัสปลดโซลชาร์พ้นเก้าอี้กุนซือ หลังตกรอบคอนเฟอเรนซ์ลีก
เบซิกตัส ทีมในลีกตุรกี ปลดโอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ออกจากตำแหน่งกุนซือแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม หลังจากไม่สามารถผ่านเข้ารอบลีก ของศึกยูฟ่า คอนเฟแเรนซ์ลีกได้
เบซิกตัสแพ้ให้กับเอฟซี โลซานน์-สปอร์ต ทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสกอร์รวม 1-2 ทำให้มีการประชุมบอร์ดบริหารเพื่อตัดสินอนาคตของโซลชาร์
“หลังจากที่มีการประชุมแล้ว เซอร์ดาล อาดาลห์ ประธานสโมสรต้องขอขอบคุณโซลชาร์กับการทำงานของเขา” สโมสรจากแดนไก่งวงออกแถลงการณ์
อดีตศูนย์หน้าและผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าไปคุมทีมเบซิกตัส เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เซ็นสัญญา 18 เดือน และมีออปชั่นขยายสัญญาออกไปได้อีก 1 ปี แต่ก็อยู่ทำทีมได้เพียง 8 เดือนเท่านั้น
นอกจากการแยกทางกับโซลชาร์แล้ว เบซิกตัสยังได้ยกเลิกสัญญากับอเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน ปีกวัย 32 ปีอีกด้วย