อโมริมชี้เดาอนาคตไม่ได้ ยอมรับผิดหวังกับผลงาน แต่ไม่คิดเรื่องแยกทางกับแมนยู
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาเปิดใจถึงการคุมทีมปีศาจแดงทำผลงานไม่ดีในช่วงต้นฤดูกาลใหม่ว่า ยอมรับว่าเมื่อพาทีมแพ้ อนาคตของตัวเองดูไม่ดีเสมอ และบางครั้งก็รักนักเตะตัวเอง บางครั้งก็เกลียดพวกเขา บางครั้งก็อยากลาออกไป แต่บางครั้งก็อยากอยู่กับสโมสรนี้ไปอีก 20 ปี รู้ดีว่าต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ เพราะจะเจอสถานการณ์ที่ยากกว่านี้ และโฟกัสไปที่เกมต่อไป ไม่ขอสัญญาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ตอนนี้ตัวเองยังเป็นกุนซือแมนยู และคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
อโมริมกล่าวอีกว่า อาจจะมีคนที่ประสบการณ์มากมายในวงการฟุตบอลบอกว่าตัวเองควรทำอย่างไร ควรใจเย็นกว่านี้ ซึ่งก็เข้าใจเรื่องนี้ดี แต่ก็คงไม่ทำแบบนั้น เพราะมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้ว นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงมีแพสชั่นอย่างที่ทุกคนเห็น ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกผิดหวังกับผลงาน แต่ก็จะยังเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิม บางครั้งอาจจะดูใจร้อน แต่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาทำให้ใจเย็นขึ้น แค่อยู่กับตัวเองสัก 10 นาทีก็จะดีขึ้น
กุนซือชาวโปรตุกีสกล่าวอีกว่า ในเรื่องของแผนการเล่น ที่มีคนแนะนำว่าควรเปลี่ยนจากแผน 3-4-3 ได้แล้ว อยากจะบอกว่า เราเปลี่ยนอะไรไปมากแล้วจริงๆ ถ้าไม่ปิดตาดูเกมก็คงเห็น ถ้าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ทีมดีขึ้น ก็จะทำทันที แต่ถ้าเปลี่ยนด้วยความรู้สึกที่ไม่เชื่อ นักเตะก็จะรู้เลยว่า สิ่งที่ตัวเขาพูด มันไม่ใช่สิ่งที่เชื่อจริงๆ และถ้าถามว่าอีโก้ที่มีจะทำให้ตัดสินใจลาออกเองหรือไม่ ยืนยันว่าไม่เคยเอาอีโก้มานำความคิดของตัวเอง