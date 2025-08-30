ซิมอนส์รับเติมเต็มฝันย้ายร่วมทัพสเปอร์ส แฟรงก์ชมมาป่วนแนวรับคู่แข่งสนุกแน่
ซาวี่ ซิมอนส์ กองกลางทีมชาติเนธอร์แลนด์ วัย 22 ปี กล่าวหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่การย้ายทีมเสร็จสิ้น เพราะฝันถึงการย้ายทีมมานาน สเปอร์สเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยม หลังจากที่ได้พบกับโธมัส แฟรงก์ กุนซือของทีมแล้ว ทำให้รู้เลยว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมาะกับตัวเอง จะเข้ามาช่วยทีมและทำงานอย่างหนัก และมีระเบียบวินัย
ด้านแฟรงก์กล่าวว่า ซิมอนส์เป็นนักเตะที่อายุยังน้อย แต่มีประสบการณ์มากมายแล้ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้แข่งขันในเกมระดับสูงมาไม่น้อย เขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยิงประตูและแอสซิสต์ เล่นได้ตำแหน่งหมายเลข 10 และปีกซ้าย มีสายตาที่ยอดเยี่ยมในการเล่นงานกองหลังคู่แข่ง เขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยม และทำงานร่วมกันอย่างหนัก
ซิมมอนส์ย้ายจากไลป์ซิก ในบุนเดสลีก้า เยอรมนี ไปร่วมทีมไก่เดือยทอง ด้วยค่าตัว 60 ล้านยูโร(2,260 ล้านบาท) เซ็นสัญญา 5 ปี และออปชั่นขยายสัญญาออกไปได้อีก 2 ปี