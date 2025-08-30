หงส์แดงจ่อยื่นซื้ออิซักรอบใหม่ที่แตะ 5,000 ล้านบาท คาดรอบนี้ได้ตัวแน่
“เทเลกราฟ” สื่ออังกฤษ รายงานว่า ลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ ในการซื้อตัวอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดน ให้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พิจารณาอีกครั้ง ที่ 130 ล้านปอนด์(4,896 ล้านบาท) หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกปฏิเสธข้อเสนอมาแล้ว 2 ครั้ง และตัวนักเตะก็ยืนยันว่าต้องการย้ายทีม และจะไม่ลงเล่นให้นิวคาสเซิลอีกต่อไป
ขณะที่สื่ออย่าง “เดอะ ไทม์ส” รายงานว่า ข้อเสนอ 130 ล้านปอนด์ที่จะยื่นไปนั้น มากพอที่จะทำให้ทีมสาลิกาดงยอมขายอิซักให้ทีมหงส์แดงอย่างแน่นอน
นิวคาสเซิลเดินหน้าเสริมแนวรุกเพื่อรับมือกับการไม่มีอิซักไปแล้ว โดยกำลังจะได้ตัวนิค โวลเทอมาเดอ กองหน้าเยอรมนี จากสตุ๊ทการ์ท มาร่วมทีมที่ 69 ล้านปอนด์(3,003 ล้านบาท)