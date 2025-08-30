เหลนมุสโสลินีสุดปลื้มทำตามฝัน ประเดิมลงสนามในเซเรียอาแล้ว ช่วยทีมเรียกจุดโทษเป็นประตูชัย
โรมาโน่ ฟลอเรียนี่ มุสโลลินี เหลนของเบนิโต้ มุสโสลินี อดีตผู้นำเผด็จการฟาสซิสต์ของอิตาลี ได้ประเดิมลงสนามในเกมกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ช่วยให้เครโมเนเซ่ ทีมน้องใหม่ เอาชนะซาสซูโอโล่ 3-2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สตาดิโอ โจวานนี่ ซินี่
ฟลอเรียนี่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในนาทีที่ 82 และสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้ในช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง และมานูเอล เด ลูก้า ซัดเข้าไปให้ทีมชนะ 3-2
แบ็กขวาวัย 22 ปี ที่ย้ายจากลาซิโอไปอยู่กับเครโมเนเซ่ ด้วยสัญญายืมตัว กล่าวหลังจบเกมว่า วันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ คิดว่าคงลืมช่วงเวลาแบบนี้ไม่ลง เพราะมันเหมือนฝันที่ได้ลงเล่นในเซเรียอาเป็นเกมแรกในชีวิต เป้าหมายของตัวเอง คือ การสร้างความแตกต่างให้ทีม และดีใจที่ทำมันได้