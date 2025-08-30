Here We Go บาเยิร์นยืมตัวแจ็คสันช่วยล่าตาข่าย พร้อมออปชั่นซื้อขาด 80 ล้านยูโร
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า บาเยิร์น มิวนิก คว้าตัวนิโคลัส แจ็คสัน กองหน้าจากเชลซีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว ซึ่งต้องจ่ายค่ายืมตัว 15 ล้านยูโร(565 ล้านบาท) ส่วนออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่ 80 ล้านยูโร(3,013 ล้านบาท)
แจ็คสันเตรียมเดินทางไปตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับทีมเสือใต้ ที่ประเทศเยอรมนี ในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ กองหน้าเซเนกัลย้ายจากบียาร์รีลมาร่วมทีมเชลซี เมื่อปี 2023 ลงเล่นไป 81 นัด ยิง 30 ประตู เพิ่งร่วมคว้าแชมป์สโมสรโลกกับทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา