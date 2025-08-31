รีล มาดริด นาทีเดียวพลิกแซงดับ มายอร์ก้า 2-1 คว้าชัย 3 นัดรวด รั้งจ่าฝูงลาลีก้า
“ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ใช้เวลานาทีเดียวเท่านั้นซัดพลิกแซงคว้าชัยเหนือ มายอร์ก้า 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 3 ที่สนามซานเตียโก้ เบร์นาบิว กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อคืนวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 18 มายอร์ก้า บุกมาพังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ ปาโบล ตอร์เร่ โยนลูกเตะมุมให้ เวดัต มูริชี่ วิ่งหาพื้นที่ในเขตโทษโหม่งบอลตุงตาข่าย แต่นาทีที่ 37 รีล มาดริด ไล่ตีเสมอ 1-1 จาก อาร์ด้า กือแลร์ ซัดเข้าไปไม่เหลือซาก
ถัดมานาทีที่ 38 เจ้าบ้านราชันชุดชาวแซงนำเป็น 2-1 จาก เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้ แย่งบอลไหลขึ้นหน้า วินิซิอุส จูเนียร์ กระชากเข้าเขตโทษซัดบอลกลิ้งซุกประตู และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เกมครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกม รีล มาดริด พลิกแซงชนะ มายอร์ก้า 2-1 คว้าชัย 3 นัดรวด พร้อมเก็บ 9 คะแนนเต็ม รั้งตำแหน่งจ่าฝูง ส่วน มายอร์ก้า มีเพียงแต้มเดียว อยู่อันดับที่ 18
ส่วนผลคู่อื่น อลาเบส เสมอ แอตเลติโก้ มาดริด 1-1 โอเบียโด้ พบ ชนะ โซเซียดาด จีโรน่า แพ้ เซบีย่า 0-2
ด้านผลบุนเดสลีก้า เยอรมัน
สตุ๊ตการ์ท ชนะ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 1-0
ฮอฟเฟ่นไฮม์ แพ้ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 1-3
แวร์เดอร์ เบรเมน เสมอ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 3-3
แอร์เบ ไลป์ซิก ชนะ ไฮเดนไฮม์ 2-0
เอาก์สวร์ก แพ้ บาเยิร์น มิวนิก 2-3
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ปาร์ม่า เสมอ อตาลันต้า 1-1
โบโลญญ่า ชนะ โคโม่ 1-0
ปิซ่า แพ้ โรม่า 0-1
นาโปลี ชนะ กายารี่ 1-0
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ลอริยองต์ แพ้ ลีลล์ 1-7
น็องต์ ชนะ โอแซร์ 1-0
ตูลูส แพ้ ปารีส แซงต์แชร์กแมงต์ 3-6