กรูด้าซัดชัยนาที 89 เรือใบบุกพ่ายไบรท์ตัน 1-2 รั้งอันดับ 12
ไบรท์ตันได้ประตูชัยช่วงท้ายเกม แซงชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ดาวยิงชาวนอร์เวย์ ทำประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 34 ก่อนที่ไบรท์ตันจะตีเสมอในครึ่งหลังจากจุดโทษของเจมส์ มิลเนอร์ ในนาที 67
และขณะที่เกมทำท่าจะลงเอยด้วยผลเสมอ บรายาน กรูด้า ก็ทำประตูชัยให้เจ้าถิ่นในช่วงทดเจ็บนาที 89 จนเอาชนะไปในที่สุด
ผลจากนัดนี้ทำให้แมนซิตี้ลงสนาม 3 นัด ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน ในอันดับ 12 ส่วนไบรท์ตันมี 4 คะแนน ในอันดับ 10
ผลอีกคู่วันเดียวกัน
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แพ้ เวสต์แฮม 0-3
ADVERTISMENT