โรมาโน่ Here We Go สาลิกาขายอิซักให้หงส์แดง ค่าตัวเป็นสถิติใหม่อังกฤษ

Reuters

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ตกลงเรื่องค่าตัวของอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดนได้แล้ว ที่ 130 ล้านปอนด์(5,681 ล้านบาท) ซึ่งเป็นค่าตัวนักเตะสูงสุดของอังกฤษสถิติใหม่ นับเป็นการจบมหากาพย์การย้ายทีมครั้งนี้ หลังจากตัวนักเตะยืนยันว่าไม่ต้องการเล่นให้นิวคาสเซิลอีกแล้ว และจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้น