โรมาโน่ Here We Go สาลิกาขายอิซักให้หงส์แดง ค่าตัวเป็นสถิติใหม่อังกฤษ
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ตกลงเรื่องค่าตัวของอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าทีมชาติสวีเดนได้แล้ว ที่ 130 ล้านปอนด์(5,681 ล้านบาท) ซึ่งเป็นค่าตัวนักเตะสูงสุดของอังกฤษสถิติใหม่ นับเป็นการจบมหากาพย์การย้ายทีมครั้งนี้ หลังจากตัวนักเตะยืนยันว่าไม่ต้องการเล่นให้นิวคาสเซิลอีกแล้ว และจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเท่านั้น
🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.
Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.
It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025