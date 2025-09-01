ชล็อตแฮปปี้หงส์เฉือนปืน เตือนลูกทีมห้ามประมาท เพราะแข่งไปแค่ 3 แมตช์
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมชนะอาร์เซน่อล 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่า การชนะทีมอย่างอาร์เซน่อล ที่ทำผลงานได้ดีมากๆ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว และซื้อนักเตะมาเสริมทีมหลายคน เป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่ตอนนี้ผ่านมาเพียง 3 เกมเท่านั้น ก็ต้องรอดูผลงานโดยรวมหลังจบฤดูกาลไปแล้ว ส่วนผลงานในเกมนี้ ครึ่งแรกทีมปืนใหญ่กล้าเสี่ยงในการดวล 1 ต่อ 1 และใช้มิดฟิลด์ 3 คน ยืนใกล้แนวรับของทีมหงส์แดง ทำให้กดดันได้มากกว่า ซึ่งส่งผลให้เราต้องเปลี่ยนแผนในครึ่งหลัง
ชล็อตกล่าวอีกว่า ฟรีคิกที่เป็นประตูชัยของโดมินิก โซบอสซไลนั้น เป็นประตูที่เราต้องการในช่วงเวลาที่วิเศษ ต้องชมว่าเขาทุ่มเทมากๆ เพื่อทีม ด้วยการให้เป็นแบ็กขวา ไม่ว่าจะให้ลงเล่นตำแหน่งไหนเขาก็พร้อมลงเล่น และเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือกองกลาง
“ฤดูกาลที่แล้วเราเก็บได้ 9 แต้มเต็ม จาก 3 เกมแรก แบบนี้เหมือนกัน แต่เกมที่ 4 เราแพ้ฟอเรสต์ หลังเกมมาจากเบรกทีมชาติ ผมได้เตือนลูกทีมไปแบบนี้” กุนซือหงส์แดงกล่าว