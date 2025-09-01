อาร์เตต้าชมแข้งปืนสู้หงส์สนุก แม้แพ้หวิว เซ็งแข้งสำคัญเจ็บหลายคน
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้ลิเวอร์พูล 0-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ว่า รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ออกมา แต่ก็ภูมิใจกับลูกทีม เพราะเกมนี้สู้กันอย่างสูสีมาก ต้องตัดสินกันด้วยความผิดพลาดเฉพาะตัว หรือช่วงเวลามหัศจรรย์ แน่นอนว่าคงไม่สามารถเล่นได้เหนือกว่าตลอด 90 นาที และเมื่อมีโอกาสส่งบอลเข้าประตูก็ต้องทำให้ได้ เพราะจะทำให้ชนะได้
อาร์เตต้ากล่าวอีกว่า เราขาดผู้เล่นหลายคนจากอาการเจ็บ ทั้งมาร์ติน โอเดการ์ด, ไค ฮาเวิร์ตซ์ ไป่ก่อนห้านี้ ถึงแม้โอเดการ์ดจะกลับมาแล้ว แต่ไม่มีบูกาโย่ ซาก้า ที่เจ็บช่วงวอร์ม และวิลเลียม ซาลิบา จากเกมนี้อีก แต่ก็เชื่อมั่นในนักเตะที่มีอยู่ และไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแล้วต้องเหนื่อยขนาดนี้มานานแล้ว