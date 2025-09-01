กลาสเนอร์หวังเกฮีไม่ย้ายไปไหน อยู่ช่วยทีมประสบความสำเร็จ
โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ผู้จัดการทีมคริสตัล พาเลซ กล่าวถึงอนาคตของมาร์ค เกฮี กองหลังของทีม ที่มีข่าวจะย้ายออกจากทีมก่อนตลาดนักเตะปิด ว่า เกฮีมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก และลงเล่นในเกมที่ชนะแอสตัน วิลล่า 3-0 พร้อมทั้งยิงประตูได้ด้วย ได้แจ้งกับประธานสโมสรไปแล้ว ว่าอยากให้เก็บเขาไว้เพื่อฤดูกาลที่จะประสบความสำเร็จของสโมสร ที่สำคัญจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ยังไม่มีการตกลงขายเขาให้ทีมไหนๆ เลย
กลาสเนอร์กล่าวอีกว่า เราเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม และแฟนบอลก็ควรได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดอยู่กับทีมของเราต่อไป เกฮีรักสโมสรและรักทีม เขารู้ดีว่าทุกคนในทีมรักเขา และทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดแบบนั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากให้เก็บเขาไว้กับทีมต่อไป
“ตอนนี้ยังไม่มีการตกลงอะไรกับทีมไหนเรื่องเกฮี เราสามารถตัดสินใจได้ เพราะเขาเป็นนักเตะของเรา มีสัญญากับเรา ไม่มีใครบังคับเราได้ แต่ก็เข้าใจประธานสโมสร ถ้าจะต้องขายนักเตะที่เหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียว และสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรที่ไม่ดีนัก แต่ถ้าเราต้องขายเขาออกไป ก็เหมือนกับว่าทีมเดินถอยหลัง” กุนซือพาเลซกล่าว
ทั้งนี้ ปราการหลังทีมชาติอังกฤษมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายไปลิเวอร์พูล ก่อนตลาดนักเตะปิดตัวลงในคืนนี้