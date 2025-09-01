วิลล่าอยากได้ซานโช่เสริมแนวรุก แต่ไม่เกี่ยวกับดีลแมนยูจะซื้อมาร์ติเนซ
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า แอสตัน วิลล่า กำลังพิจารณาแนวทางในการดึงตัวเจดอน ซานโช่ ปีกอังกฤษไปร่วมทีม ก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลง แต่ไม่เกี่ยวกับการที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะซื้อตัวเอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ ผู้รักษาประตูของวิลล่า
วิลล่าที่กำลังหานักเตะในตำแหน่งปีกมาเสริมทีม เพื่อทดแทนเลออน ไบลี่ย์ ที่ย้ายไปโรม่าด้วยสัญญายืมตัว และไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรกับมาร์คัส แรชฟอร์ด หลังหมดสัญญายืมตัวจากแมนยู ทำให้มองว่าซานโช่ที่ไม่มีส่วนร่วมกับแมนยูแล้วในซีซั่นนี้ เป็นทางเลือกที่จะซื้อมาร่วมทีม
ขณะที่มาร์ติเนซ นายทวารแชมป์โลกนั้น ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า มแนยูได้ตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับเขาได้แล้ว แต่ยังคงเป็นดีลสำรองในกรณีที่ไม่สามารถคว้าตัวเซนเน่ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมของรอยัล อันท์เวิร์ป มาร่วมทีมได้เท่านั้น
ในส่วนของลัมเมนส์ แมนยูยังต้องตกลงเรื่องค่าตัวกับอันท์เวิร์ป ซึ่งต้นสังกัดของนายทวารเบลเยียมต้องการค่าตัวที่ 25 ล้านยูโร(945.40 ล้านบาท) แต่ทีมปีศาจแดงต้องการจ่ายที่ 20 ล้านยูโร(756.32 ล้านบาท)