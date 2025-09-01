แมนซิตี้ได้ดอนนารุมม่าเฝ้าเสา แมนยูซิวลัมเมนส์ ปล่อยซานโช่-อันโตนี่ออกแล้ว
ตลาดซื้อขายนักเตะในลีกใหญ่ยุโรปสำหรับซัมเมอร์นี้ กำลังจะปิดลงในเวลา 01.00 น. คืนนี้ (2 กันยายน) ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอย่างมากมายตลอดวันที่ผ่านมา
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้ตัวจานลุย ดอนนารุมม่า นายทวารทีมชาติอิตาลี จากปารีส แซงต์แชร์แมง ไปร่วมทีมแล้ว ซึ่งสองสโมสรได้ตกลงค่าตัวกันแล้ว และตัวดอนนารุมม่าก็ตอบตกลงย้ายไปเฝ้าเสาให้ทีมเรือใบสีฟ้าล่วงหน้าแล้ว
ขณะที่เอแดร์ซอน นายทวารทีมชาติบราซิลของแมนซิตี้ ก็ตกลงย้ายไปร่วมทีมแล้ว โดยค่าตัวอยู่ที่ 13-14 ล้านยูโร(492-530 ล้านบาท) ซึ่งก็ได้ดอนนารุมม่ามาเป็นตัวแทนแล้ว
ขณะที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ ก็มีความเคลื่อนไหวมากมายในวันปิดตลาด โดยเดวิด ออร์นสตีน นักข่าวของ “ดิ แอธเลติค” รายงานว่า แมนยูได้ตัวเซนเน่ ลัมเมนส์ นายทวารทีมชาติเบลเยียมจากรอยัล อันท์เวิร์ป ไปร่วมทีมแน่นอนแล้ว ที่ค่าตัว 21 ล้านยูโร(795 ล้านบาท) แม้ว่าจะยังมีอองเดร โอนาน่า และอัลทาย บายินดีร์ อยู่กับทีมก็ตาม
ส่วนขาออกนั้น โรมาโน่รายงานว่าแมนยูตกลงขายอันโตนี่ ปีกทีมชาติบราซิลให้กับรีล เบติสแล้ว ที่ค่าตัว 22 ล้านยูโร(833 ล้านบาท) แอดออนอีก 3 ล้านยูโร(ล้านบาท) รวมทั้งปล่อยเจดอน ซานโช่ ปีกวัย 25 ปี ให้แอสตัน วิลล่า ยืมตัวไปใช้งาน 1 ซีซั่นแล้ว